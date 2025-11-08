Teheran, ‘se non piove la capitale potrebbe essere evacuata’

Keystone-SDA

"Teheran potrebbe dover essere evacuata se non piove prima della fine dell'anno". Lo ha dichiarato ieri il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro dell’Energia iraniano Abbas Aliabadi ha spiegato oggi che la siccità che ha colpito il Paese è la peggiore degli ultimi 10 anni, annunciando che il governo taglierà l’acqua durante la notte.

Secondo l’agenzia di stampa Mizan, invece, il razionamento notturno dell’acqua è già iniziato circa una settimana fa, senza alcun preavviso, in molti quartieri della capitale, da mezzanotte alle 5 del mattino.

Gli esperti hanno lanciato l’allarme sulla carenza idrica a Teheran da anni, causata dalla mancanza di precipitazioni e quindi da un livello storicamente basso di riserve idriche, ma anche dal caldo, da vecchi sistemi di condotte e dalla mancanza di una pianificazione e di misure adeguate da parte del governo.