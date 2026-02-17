Teheran, ‘al via i colloqui indiretti con gli Usa a Ginevra’

Keystone-SDA

L'Iran e gli Stati Uniti hanno avviato i colloqui, mediati dall'Oman, a Ginevra: lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, specificando che i colloqui si terranno in modo indiretto.

(Keystone-ATS) Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto, prima, dei colloqui con il ministro degli Esteri dell’Oman Badr al-Busaidi, che fa da tramite tra le delegazioni iraniana e americana, ha aggiunto Baghaei, membro della delegazione iraniana insieme ai vice ministri degli Esteri Majid Takht-Ravanchi, Kazem Gharibabadi e Hamid Ghanbari, nonché a numerosi esperti in campo tecnico, economico e giuridico.

L’inviato del presidente statunitense Donald Trump in Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner fanno parte della delegazione americana.