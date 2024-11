TCS: parcheggiare l’auto costa in media 150 franchi al mese

Chi possiede un'automobile spende in media 150 franchi al mese per il posteggio. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dal Touring Club Svizzero (TCS), secondo il quale i costi per la sosta del proprio veicolo sono aumentati del 15,4% negli ultimi 20 anni.

(Keystone-ATS) In Svizzera otto persone su dieci possiedono un’auto o vivono nella stessa economia domestica di una persona che ne possiede una, scrive il TCS. E, stando allo studio, tre quarti degli intervistati (74%) dispongono di un parcheggio di proprietà, sia esso un garage o un posteggio esterno coperto.

Dall’indagine è emerso che i costi medi mensili per uno spazio privato in cui sostare il proprio veicolo ammontano a 106 franchi. Per i parcheggi pubblici a pagamento in caso di spostamenti privati, invece, gli intervistati spendono in media 22 franchi al mese. Mentre per i viaggi di lavoro – evidenzia il TCS – la spesa ammonta in media a 30 franchi.

Dall’inchiesta, inoltre, è emerso che il 41% dei lavoratori dipendenti in Svizzera si reca al proprio posto di lavoro in automobile. Di questi, il 69% ha la possibilità di parcheggiare gratuitamente il veicolo nei pressi della sede in cui svolge l’impiego.

Secondo il TCS, il motivo principale dell’incremento dei costi per i posteggi è da ricondurre probabilmente all’aumento dei prezzi degli immobili.

L’indagine online, alla quale hanno partecipato 1’401 persone provenienti dalla Svizzera tedesca e dalla Romandia, è stata effettuata tra il 3 e il 5 settembre.