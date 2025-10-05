La televisione svizzera per l’Italia

Taylor Swift super star anche al botteghino

Il nuovo progetto cinematografico di Taylor Swift , "The Official Release Party of a Showgirl", ha raccolto 33 milioni di dollari nel weekend d'esordio, a cui vanno aggiunti altri 13 a livello internazionale, per un totale globale di 46 milioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un risultato notevole, considerando che il titolo è stato annunciato appena due settimane fa e promosso quasi esclusivamente sui social della cantante.

Distribuito dalla catena di cinema Amc, non è un documentario né un film-concerto come “The Eras Tour” del 2023- che aveva esordito con 93,2 milioni di dollari- ma un’esperienza cinematografica di 89 minuti che offre ai fan un ascolto esclusivo del dodicesimo album della pop star, “The Life of a Showgirl”, con immagini inedite e un nuovo videoclip.

