Taylor Swift sul palco dello Stadio del Letzigrund di Zurigo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il grande giorno è arrivato, in concomitanza con temperature superiori ai 30 gradi: la star americana Taylor Swift ha fatto la sua prima apparizione su un palco in Svizzera allo Stadio del Letzigrund di Zurigo. Il concerto, tutt’ora in corso, è iniziato col botto.

Gli “Swifties” hanno fatto la fila davanti allo stadio dalle 10:00 di stamane, adeguatamente attrezzati per proteggersi dal sole e dal caldo. Le porte sono state aperte alle 15:30. Sono 50’000 le persone presenti, la capacità massima del Letzigrund, e a giudicare dall’inglese che si sente parlare molti provengono addirittura dagli Stati Uniti.

Alle 17:45 sono saliti sul palco i Paramore. Alle 19:06, il “sipario” del Letzigrund si è alzato e sono usciti i ballerini con dei petali enormi sulle spalle. Si sono spostati al centro della piattaforma di fronte al pubblico e lì, come un fiore, è sbocciata lei, Taylor Swift, sulle note di “Miss America & The Heartbreak Prince”, seguita poco dopo dalla hit “Cruel Summer”. La 34enne ha salutato il pubblico con un “Grüezi” a cui è seguito un boato.

Zurigo è una delle tappe europee del “The Eras Tour”, che ha fatto di Taylor Swift una miliardaria. Da quanto si è potuto constatare nelle scorse settimane sui social e su media stranieri ci si deve attendere un vero e proprio spettacolo che durerà diverse ore.