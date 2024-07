Taylor Swift a Zurigo: polizia soddisfatta, critiche in parlamento

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La polizia cittadina di Zurigo ha tracciato un bilancio positivo dei due concerti della popstar statunitense Taylor Swift al Letzigrund. I fan sono stati assolutamente pacifici sia dentro che fuori lo stadio.

Nei due concerti “sold out” di martedì e mercoledì, la polizia ha contato circa 100’000 persone all’interno e all’esterno dello stadio. Non ci sono stati problemi di rilievo. Otto persone sono state tuttavia denunciate per aver fatto volare dei droni all’interno dello stadio.

Alla vigilia dell’evento, la polizia aveva sconsigliato di recarsi allo stadio senza biglietto. Questo perché in altre città migliaia di “Swifties” senza biglietto avevano causato problemi. A Zurigo la loro affluenza non ha tuttavia creato problemi di sorta ai trasporti pubblici. E non c’era quindi alcun motivo per impedire ai fan di festeggiare fuori dallo stadio, ha detto a Keystone-ATS una portavoce della polizia cittadina.

Critiche in parlamento

Meno entusiaste le reazioni nella seduta del consiglio comunale di ieri sera, con diversi deputati che hanno criticato il fatto che i residenti siano stati informati con troppo poco anticipo delle misure previste, in particolare quelle relative al traffico.

Ciò ha portato a una grande incertezza, ma alla fine i residenti non hanno subito restrizioni e la polizia sottolinea sottolinea di non aver ancora ricevuto alcun feedback negativo.