Tavole di Lucky Luke esposte a Ginevra prima di andare all’asta

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Cinquanta tavole originali del disegnatore belga Morris, tratte dalle avventure del suo personaggio Lucky Luke, verranno messe all’asta a Parigi il 15 novembre. Una ventina di queste sono in mostra da Christie’s a Ginevra fino a giovedì.

La vendita all’asta è una prima mondiale per il celebre cowboy solitario, rileva la casa Christie’s, che organizza la vendita. Le tavole proposte all’asta sono già state esposte a Bruxelles e dopo Ginevra verranno mostrate a Parigi. Le stime per ciascuna delle 50 tavole variano da 20’000 a 70’000 euro, per un totale di 2,4-3,4 milioni di euro, ha dichiarato ieri la casa d’aste.

Morris (1923-2001), il cui vero nome era Maurice de Bevere, ha consacrato la sua vita a Lucky Luke. Il primo album del cowboy, noto per sparare più veloce della propria ombra, è stato pubblicato nel 1947. Sarà seguito da 71 altri fino al 2001, anno di scomparsa del disegnatore belga.

In bianco e nero

Le tavole esposte a Ginevra sono in bianco e nero. Morris le considerava finite così, spiega Vincent Belloy, specializzato in libri e manoscritti da Christie’s. L’artista metteva i colori sul retro delle tavole.

Su alcune tavole, ritroviamo personaggi memorabili, come i Dalton, cugini dei veri fuorilegge. Questi vennero uccisi da Lucky Luke in un album. Per evitare di doverli resuscitare, Morris ha inventato loro dei cugini fittizi, quattro ragazzi dall’intelligenza inversamente proporzionale alla loro grandezza.

C’è anche una tavola dedicata a Calamity Jane. Morris non ha disegnato molti personaggi femminili, ma questo è particolarmente bello, osserva Belloy.

A commissionare questa vendita eccezionale, che chiude le festività organizzate nel quadro del centenario della nascita del fumettista, è stata la sua famiglia. Stando a Belloy, si tratta di una vendita unica e non dell’inizio di una serie di aste.