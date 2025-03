Tasso ipotecario di riferimento scende all’1,5%

Keystone-SDA

Il tasso ipotecario di riferimento è ora dell'1,5 %, ossia 0,25 punti percentuali in meno rispetto a prima. In tutta la Svizzera le pigioni vengono stabilite in base a questo tasso.

(Keystone-ATS) Rispetto al trimestre precedente, il tasso d’interesse medio, calcolato al 31 dicembre 2024, dall’1,63 % è sceso all’1,53 %. Con l’arrotondamento commerciale – viene spiegato in un comunicato odierno dell’Ufficio federale delle abitazioni – il tasso ipotecario di riferimento, determinante per stabilire gli affitti, è quindi ora dell’1,5 % e si applica a partire da domani.

In linea di principio la riduzione offre agli inquilini il diritto a una riduzione del 2,91% se l’affitto attuale si basa su un tasso di riferimento dell’1,75 %. Se invece si basa su un tasso superiore anche la riduzione sarà maggiore.

Nella maggior parte dei casi, il contratto di locazione o l’ultimo avviso di adeguamento dell’affitto forniscono informazioni sull’entità del tasso di riferimento su cui si basa l’affitto attuale.