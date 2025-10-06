La televisione svizzera per l’Italia

Tante celebrità e 135’000 visitatori allo ZFF

Keystone-SDA

Il 21° Zurich Film Festival (ZFF) ha attirato quest'anno 135'000 visitatori che hanno ammirato 115 film, fra cui 40 prime mondiali o europee. Star internazionali come Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch o Russell Crowe hanno presentato i loro nuovi film.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il regista svizzero Moris Freiburghaus ha ricevuto ieri l’Occhio d’oro nella categoria documentari e il Premio del pubblico per il suo debutto alla regia “I love you, I leave you”.

Il direttore del festival Christian Jungen ha espresso la sua soddisfazione, affermando nel comunicato di chiusura che questa edizione dello ZFF ha avuto una risonanza internazionale come mai prima d’ora.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR