Tante celebrità e 135’000 visitatori allo ZFF

Keystone-SDA

Il 21° Zurich Film Festival (ZFF) ha attirato quest'anno 135'000 visitatori che hanno ammirato 115 film, fra cui 40 prime mondiali o europee. Star internazionali come Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch o Russell Crowe hanno presentato i loro nuovi film.

(Keystone-ATS) Il regista svizzero Moris Freiburghaus ha ricevuto ieri l’Occhio d’oro nella categoria documentari e il Premio del pubblico per il suo debutto alla regia “I love you, I leave you”.

Il direttore del festival Christian Jungen ha espresso la sua soddisfazione, affermando nel comunicato di chiusura che questa edizione dello ZFF ha avuto una risonanza internazionale come mai prima d’ora.