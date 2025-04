Taipei, 27 aerei e 21 navi da guerra cinesi intorno a isola

Keystone-SDA

Almeno 27 aerei, 21 navi da guerra e 10 navi della Guardia Costiera cinese si trovano oggi intorno a Taiwan, ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei.

1 minuto

(Keystone-ATS) Da parte sua, il governo cinese ha affermato che la “punizione” di Taiwan continuerà fino alla fine del suo tentativo di indipendenza. Ieri Pechino aveva avvertito che gli sforzi per garantire l’indipendenza di Taiwan porteranno alla “guerra”.

L’esercito cinese aveva annunciato manovre militari oggi in acque sensibili vicino a Taiwan. Le manovre nella cruciale via d’acqua dello Stretto di Taiwan, aveva comunicato Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell’esercito di Pechino, mirano a “testare le capacità delle truppe” in aree come “blocco e controllo e attacchi di precisione su obiettivi chiave”.

La portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha detto che gli Stati Uniti sostengono la “pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, incluso quelli tramite la forza e la coercizione”. Ha poi sottolineato che “le attività militari aggressive e la retorica della Cina nei confronti di Taiwan servono solo a esacerbare le tensioni e a mettere a rischio la sicurezza della regione e la prosperità mondiale. Di fronte alle tattiche intimidatorie e al comportamento destabilizzante della Cina, l’impegno degli Usa nei confronti dei nostri alleati e partner, compreso Taiwan, continua”.