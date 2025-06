Tagli 20 Minuten: Impressum, “si vuole sostituire cronisti con IA”

Keystone-SDA

Con i massicci tagli di posti di lavoro previsti nelle redazioni di 20 Minuten e 20 Minutes TX Group continua il suo graduale smantellamento del panorama giornalistico svizzero, puntando a sostituire i cronisti con l'intelligenza artificiale (IA).

3 minuti

(Keystone-ATS) È la reazione dell’associazione dei giornalisti Impressum alle novità diffuse stamani dall’editore zurighese, attraverso la sua società controllata 20 Minuten Gruppe.

In un comunicato l’organizzazione afferma di “rifiutare fermamente questo approccio” e chiede a Tx Group di porre immediatamente fine al suo progetto, impegnandosi al contrario per preservare un giornalismo diversificato e indipendente nel paese

Impressum non crede alle promesse di futuri investimenti pronunciate stamane dall’impresa: le dichiarazioni “non appaiono molto credibili, poiché la strategia del gruppo negli ultimi anni è stata principalmente orientata alla massimizzazione del rendimento economico”. “Se si vuole davvero investire nel futuro bisogna prima investire in coloro che lo plasmano, i giornalisti”, osserva l’associazione.

Sotto la lente sindacale finisce anche il passaggio in cui Tx Group dichiara che sono previsti “investimenti significativi in applicazioni di intelligenza artificiale e nell’ulteriore sviluppo della creazione di valore”. “È evidente che l’azienda punta a sostituire sempre più il lavoro giornalistico con contenuti generati dall’IA”, sostiene Impressum.

“Le continue e drastiche misure di riduzione dei costi a carico del personale sono la prova di una mancanza di responsabilità sociale. Rivelano inoltre la mancanza di una strategia a medio termine e sembrano perseguire obiettivi orientati esclusivamente agli interessi economici degli azionisti”, si legge nella nota. “Invece di tagliare posti di lavoro – a scapito dei dipendenti e della diversità dell’informazione – TX Group dovrebbe investire i suoi profitti in ammortizzatori finanziari e nel giornalismo, per attutire le fluttuazioni del mercato e i cambiamenti digitali senza dover ricorrere a licenziamenti”.

Per impressum l’attuale strategia aziendale portata avanti dal gruppo mediatico che controlla numerose testate in Svizzera è autodistruttiva e inaccettabile: “deve essere fermata immediatamente”. “La nostra associazione è al fianco delle redazioni e, insieme al personale interessato, farà tutto il possibile per evitare i licenziamenti e cercare un dialogo con la direzione dell’impresa”, conclude il comunicato.