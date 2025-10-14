TAF: UBS, revocata decisione FINMA su obbligazioni AT1

Keystone-SDA

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) annulla la svalutazione delle obbligazioni AT1 (Additional Tier 1) di Credit Suisse (CS) nell'ambito dell'acquisizione dello stesso CS da parte di UBS.

1 minuto

(Keystone-ATS) a misura disposta dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non ha alcuna base legale, come ha stabilito il TAF in una decisione parziale.

All’origine della fattispecie vi è il pacchetto di misure adottato dal Dipartimento federale delle finanze, dalla FINMA, dalla Banca nazionale e dalle due banche CS e UBS nell’ambito dell’operazione di salvataggio del 19 marzo 2023, indica oggi il TAF.

Parte del pacchetto è appunto la svalutazione delle obbligazioni AT1, di un valore nominale di circa 16,5 miliardi di franchi. In un’ordinanza in regime d’emergenza, il Consiglio federale ha autorizzato la FINMA a emanare la relativa decisione. Per il governo la crisi del CS è stata una crisi straordinaria: in questo contesto ha emesso un’ordinanza basandosi direttamente sulla Costituzione federale.

Alla decisione della FINMA si sono opposti 3000 ricorrenti in circa 360 procedimenti. Il TAF ha dato loro ragione: tutti i procedimenti sono sospesi fino a quando non sarà pronunciato l’annullamento definitivo.