SZ: incendio avvolge casa, muore anziana

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una donna di 79 anni è stata trovata morta dopo che una casa bifamiliare ha preso fuoco la scorsa notte a Lachen, nel canton Svitto. Gli altri residenti sono riusciti a lasciare illesi l’abitazione.

I pompieri sono stati informati del rogo verso le 03.45, indica in una nota la polizia svittese. Il fumo stava fuoriuscendo da un lucernario. Una famiglia di tre persone, che viveva in uno degli appartamenti, è riuscita a scappare in tempo.

Dopo che le fiamme sono state domate, è invece stato rinvenuto il cadavere dell’anziana, all’interno dell’altro appartamento della casa. Spetterà ora alle autorità indagare su cosa abbia sprigionato l’incendio.