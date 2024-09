SZ: ex deputato UDC condannato a 9 mesi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Tribunale cantonale di Zurigo ha condannato oggi l’ex granconsigliere svittese dell’UDC Bernhard Diethelm a 9 mesi di carcere sospesi con la condizionale. La pena viene inflitta per lesioni semplici. Il caso riguarda l’aggressione a una prostituta.

Con la sentenza odierna la corte aggiunge un mese alla pena inflitta in prima istanza. Ancora una volta vi è stata un’assoluzione dalle accuse più gravi, come tentata violenza carnale, coazione sessuale e messa in pericolo della vita altrui. Inflitta anche una pena pecuniaria – sospesa – e una multa.

L’ex politico, oggi 41enne, si è incontrato nel 2021 con una prostituta allora 26enne per delle pratiche sadomasochiste. Quando, dopo l’aggressione, ha realizzato che la donna avrebbe chiamato la polizia, è fuggito per strada a piedi nudi, indossando ancora un collare e un guinzaglio.

La carriera politica Diethelms è con ogni probabilità finita a causa di questo caso. Dopo la prima istanza ha lasciato il partito e lo scorso marzo non si è più presentato alle elezioni cantonali.