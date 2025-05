SZ: bimbo di sette anni investito e ucciso

Keystone-SDA

Dramma oggi a Ried, frazione del comune di Muotathal (SZ), dove un'automobile ha investito e ucciso un bambino di sette anni mentre attraversava la strada. Lo indica la polizia svittese, precisando che il bimbo è morto in ospedale.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto verso le 11.30, si legge in una nota delle forze dell’ordine cantonali. Il bambino è stato trasportato per via aerea in una clinica di un altro cantone in condizioni critiche, dove è poi deceduto nel pomeriggio.

Non ci sono invece state gravi conseguenze per le due persone a bordo del veicolo coinvolto. Il conducente, un 76enne, è stato portato in ospedale per controlli, mentre la passeggera 72enne è uscita illesa dal sinistro.

Spetterà ora alla polizia svittese e alla procura cantonale indagare per fare luce sulle circostanze dell’incidente.