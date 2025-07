SZ: alpinista muore sul Kleiner Mythen

Keystone-SDA

Un alpinista di 72 anni è morto ieri sul Kleiner Mythen, nel canton Svitto, mentre scendeva in corda doppia dal versante orientale della montagna.

(Keystone-ATS) Le cause dell’incidente, nel quale ha riportato ferite letali, non sono ancora chiare, indica stamane la polizia cantonale in una nota.

La Rega è riuscita a localizzare la vittima su un terreno accidentato. È stata aperta un’inchiesta.