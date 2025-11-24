SZ: abbattuti tre di cinque cuccioli di lupo del branco Chöpfenberg

Keystone-SDA

Tre giovani lupi del branco del Chöpfenberg, Canton Svitto, sono stati soppressi nell'ambito della regolazione preventiva del branco. Lo indicano in un comunicato odierno le autorità svittesi.

(Keystone-ATS) Il Cantone aveva deciso a fine settembre di eliminare due terzi dei cuccioli dell’unico branco la cui presenza è attestata sul suo territorio. Una trappola fotografica aveva infatti determinato in luglio la presenza di cinque lupacchiotti sulle pendici del Chöpfenberg nella Wägital.

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva accolto la domanda di abbattimento per ridurre i danni potenziali al bestiame e i conflitti tra predatori e agricoltori, dando tempo fino al 31 gennaio per completare l’opera.