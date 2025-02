Syndicom: “Swisscom pensi anche al personale, è sotto pressione”

Keystone-SDA

Swisscom presenta risultati annuali solidi e prevede che l'acquisizione di Vodafone Italia porterà a un aumento degli utili, ma mentre l'azienda cresce, per molti dipendenti aumenta l'insicurezza.

(Keystone-ATS) È l’allarme lanciato dal sindacato Syndicom, che chiede maggiori garanzie per i lavoratori.

“Tagli di impieghi, esternalizzazioni e la crescente pressione stanno mettendo a dura prova il personale”, si legge in un comunicato odierno. Nonostante i buoni risultati economici, Swisscom continua a cancellare posti di lavoro in vari settori dell’azienda, creandone invece di nuovi altrove. Particolarmente sotto stress sono le fasce più anziane dell’organico, che si trovano ad affrontare una situazione d’insicurezza proprio prima del pensionamento: ciò aumenta la pressione sulle collaboratrici e i collaboratori restanti.

“Swisscom si trova in una buona situazione finanziaria, ma anche posti di lavoro sicuri e sostenibili rientrano nella responsabilità dell’azienda”, afferma Daniel Hügli, responsabile settoriale presso Syndicom, citato nella nota. “Chiediamo un chiaro impegno per la piazza economica elvetica e prospettive eque per tutto il personale. Se Swisscom può permettersi di aumentare i dividendi per gli azionisti, allora come datore di lavoro può investire di più nei suoi dipendenti”, conclude il sindacalista.