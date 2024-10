Sygnum apre succursale a Lugano

Keystone-SDA

La criptobanca zurighese Sygnum apre una succursale a Lugano in modo da servire la clientela ticinese e rafforzare la collaborazione con la Città e la piazza finanziaria cripto nella regione.

(Keystone-ATS) Grazie al suo sostegno agli asset digitali quest’ultima rappresenta un importante centro per le innovazioni attorno al Bitcoin, viene affermato in un comunicato diffuso oggi.

Con il suo “Plan B” – con B che sta per Bitcoin – la Città di Lugano ha avviato un’iniziativa per promuovere la tecnologia blockchain. Dal dicembre scorso gli abitanti possono ad esempio saldare tutte le fatture emesse dall’amministrazione comunale anche in Bitcoin, Tether e LVGA , incluse le imposte. Anche oltre 400 negozi accettano queste criptovalute.

Nella sua nota Sygnum annuncia anche il lancio della sua iniziativa “Bitcon@Sygnum” in concomitanza con il “Plan B-Forum” di Lugano in programma domani e sabato. Con tale iniziativa la criptobanca vuole rafforzare i partenariati e promuovere nuovi prodotti basati sulla tecnologia blockchain.