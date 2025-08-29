La televisione svizzera per l’Italia

Swissquote sostiene ricerca ETH su sicurezza, occhio a frodi IA

Swissquote sostiene con una donazione di 2,5 milioni di franchi il Zurich Information Security & Privacy Center (ZISC).

(Keystone-ATS) Si tratta di una entità del Politecnico federale di Zurigo (ETH) nata nel 2003 per promuovere lo studio e lo sviluppo di soluzioni avanzate nell’ambito della sicurezza informatica e della protezione dei dati.

Il finanziamento rafforzerà a lungo termine la ricerca e la formazione nei settori della protezione cibernetica, della prevenzione delle frodi e della tutela dei dati, spiega in un comunicato odierno il gruppo attivo nei servizi finanziari su internet.

“Il crimine informatico è in rapida evoluzione: nuove forme di truffe basate sull’intelligenza artificiale (IA) rappresentano una sfida sempre più impegnativa per gli istituti finanziari e altri fornitori di servizi”, sottolinea l’impresa. ZISC riunisce ricercatori e partner industriali per sviluppare tecnologie, metodi e strategie innovative volte a contrastare le minacce digitali.

Il sostegno favorirà lo sviluppo di nuove soluzioni di sicurezza e accelererà il trasferimento di conoscenze tra la ricerca e le realtà sul terreno. “In questo modo Swissquote contribuisce in modo significativo alla creazione di un’infrastruttura digitale affidabile e alla protezione dei dati e dei beni sensibili”, afferma la società.

Iscritta nel registro di commercio dal 1999, Swissquote si definisce il principale operatore elvetico attivo nell’online banking. Attraverso i suoi server vengono negoziati oltre 3 milioni di prodotti finanziari, dalle azioni alle criptovalute. La società è attiva anche nel settore delle carte di credito, nel leasing e nelle ipoteche. L’impresa ha sede a Gland (VD) e succursali a Zurigo, Londra, Lussemburgo, Malta, Bucarest, Cipro, Dubai, Città del Capo, Singapore e Hong Kong. Il gruppo è stato quotato nel 2000 e dal 2001 la società Swissquote Bank dispone di una licenza bancaria.

In borsa il titolo Swissquote è stato protagonista di una storia di tutto rispetto: da inizio gennaio il corso è salito del 50% e sull’arco di un anno si registra +76%. Se poi si estende lo sguardo a un periodo di un lustro la performance è da fuochi d’artificio: +573%.

