Swissport rinnova contratto scalo di Zurigo, opererà sino al 2032

Keystone-SDA

Swissport, società zurighese numero uno al mondo nell'assistenza aeroportuale, sarà attiva nello scalo di Zurigo-Kloten per altri sette anni: nell'ambito di una gara d'appalto l'attuale licenza è stata infatti prorogata sino al 2032.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il rinnovo garantisce la stabilità operativa, afferma l’azienda in un comunicato odierno. “Il nostro impegno costante verso soluzioni tecnologiche innovative ci permette di aumentare l’efficienza e la qualità del servizio, garantendo un’assistenza a terra affidabile e senza interruzioni per oltre 30 compagnie aeree all’aeroporto di Zurigo”, sottolinea il Ceo Warwick Brady, citato in un comunicato odierno.

“Questa partnership di lungo termine ci permette di investire continuamente nel nostro personale, nell’innovazione e nella sostenibilità”, osserva da parte sua Bruno Stefani, responsabile del gruppo per la Svizzera, l’Italia e la Francia, a sua volta citato nel documento per la stampa. Swissport opera a Kloten dal 1996 e attualmente impiega sul posto 2300 persone. Nel 2024 ha gestito 187’000 voli con 24,6 milioni di passeggeri.

Swissport è nata proprio nel 1996 – allora con il nome di Swissair Ground Services International – quale società autonoma del gruppo Swissair. Dopo la crisi dell’aviolinea di bandiera elvetica è passata più volte di mano e dal 2020 è in mano ad alcune società d’investimento. Stando al rapporto d’esercizio 2023 – l’ultimo disponibile – il gruppo è presente in 286 aeroporti di 44 paesi e conta 60’000 dipendenti.