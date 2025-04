Swissport: affari in crescita nel 2024

Keystone-SDA

Affari in sensibile crescita nel 2024 per Swissport, società zurighese numero uno al mondo nell'assistenza aeroportuale: il fatturato ha raggiunto 3,7 miliardi di euro (3,5 miliardi di franchi), l'11% in più dell'anno precedente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati gestiti 247 milioni di passeggeri, il numero più alto dal 2019, e una quantità record di merci pari a oltre 5 tonnellate, ha indicato oggi la società.

Swissport è nata nel 1996 – allora con il nome di Swissair Ground Services International – quale società autonoma del gruppo Swissair. Dopo la crisi dell’aviolinea di bandiera elvetica è passata più volte di mano e dal 2020 appartiene ad alcune società d’investimento. Stando al rapporto d’esercizio 2024 il gruppo è presente in 279 aeroporti e conta 62’000 dipendenti.