Swissmint: mongolfiere finiscono su una moneta d’argento

Keystone-SDA

Una serie di tre monete che celebrano l'aviazione svizzera. L'ha coniata Swissmint, la prima sarà disponibile dal 18 settembre sul negozio online della Zecca federale, annuncia questa in un comunicato odierno, ed è dedicata ai "Pionieri dell'aviazione svizzera".

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di una moneta d’argento puro al 99,9%, del valore nominale di 20 franchi, ha un peso di 20 grammi e un diametro di 33 millimetri. La tiratura è limitata a 7500 pezzi nella qualità “non messa in circolazione” (prezzo di emissione 25 franchi), e a 3500 pezzi nella qualità “fondo specchio” (prezzo di emissione 79 franchi).

Il dritto della moneta è dedicato ai primi voli in pallone aerostatico, in particolare alla fondazione della Compagnia aeronautica svizzera, avvenuta nel 1897. Sullo sfondo della regione del Saanenland e delle montagne Gummfluh, La Videmanette e Rüeblihorn, si vedono quattro mongolfiere, accompagnate dalla scritta in tedesco “Pioniere der Schweizer Luftfahrt” (letteralmente “Pionieri dell’aviazione svizzera”). Sul rovescio compaiono un’elica che rappresenta l’evoluzione tecnica, la scritta “CONFOEDERATIO HELVETICA 2025”, il valore di 20 franchi e una B per la città di Berna.