Swissmem: “Abbiamo bisogno dell’immigrazione”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Swissmem, l’organizzazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica, si oppone alle due iniziative degli ambienti UDC sulla neutralità della Svizzera e sulla limitazione della popolazione a dieci milioni di persone.

“Abbiamo bisogno dell’immigrazione nel mercato del lavoro”, ha dichiarato Martin Hirzel, presidente di Swissmem. “La nostra economia va così bene che siamo attrattivi: abbiamo quindi bisogno di persone valide che vengano da noi”, ha detto in un’intervista pubblicata oggi dalle testate di Tamedia.

“Tra dieci o vent’anni ci sarà concorrenza in Europa per l’immigrazione, perché tutti i Paesi vicini dovranno affrontare la stessa sfida”. La Svizzera dovrebbe organizzarsi in modo tale che l’immigrazione possa essere ben gestita e sostenuta dalla popolazione.

L’interpretazione della neutralità svizzera con la relativa iniziativa UDC si spinge troppo oltre, ha aggiunto Hirzel. “Un’interpretazione così dogmatica della neutralità nuoce alla nostra industria degli armamenti e della sicurezza”.

La Svizzera dovrebbe posizionarsi in modo da poter “parlare con tutti e fare affari con tutti”. “Non è immorale”, afferma Hirzel. “In quanto piccolo Paese che non fa parte di un’alleanza, dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi. Senza esportazioni, non c’è industria svizzera e quindi non c’è prosperità”.

Per quanto concerne le relazioni tra Svizzera e Ue, il presidente di Swissmem si dice fiducioso: riguardo ai bilaterali III prevede un risultato per quest’anno. Tuttavia a tale proposito ha criticato i sindacati: “Vogliono facilitare l’estensione del campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e introdurre salari minimi a livello nazionale. Questo non ha nulla a che fare con i bilaterali III”.