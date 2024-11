Swisscom offre alle imprese l’IA con garanzia svizzera per i dati

Usare l'intelligenza artificiale (IA, AI in inglese) con un'infrastruttura potente e con la garanzia che i dati rimangano in Svizzera.

(Keystone-ATS) È quanto offre alla imprese Swisscom, che ha lanciato oggi la nuova piattaforma Swiss AI, con l’accesso al primo sistema di supercalcolatori Nvidia SuperPOD del paese.

Il ricorso all’AI consente alle aziende di migliorare significativamente l’efficienza e diventare più innovative, afferma Swisscom in un comunicato odierno. Passando dalle parole ai fatti, però, diventa chiaro che non basta solo un’elevata potenza di calcolo: serve un’infrastruttura indipendente che garantisce la sovranità completa sui dati lungo tutta la catena della loro elaborazione.

Le informazioni devono rimanere in Svizzera: questo permette di gestirle in funzione del livello di sensibilità e proteggere la proprietà intellettuale delle ditte. “Soprattutto dal mondo della finanza e dal settore pubblico giunge chiara a Swisscom la richiesta di un ambiente sicuro per i progetti di IA che permetta di rispettare le più rigorose disposizioni in materia di protezione dei dati”, si legge nella nota. Swiss AI garantirà il massimo dello “swissness”, assicura la società controllata per il 51% dalla Confederazione.

“Con la piattaforma Swiss AI offriamo una soluzione elvetica all’economia del paese”, argomenta Urs Lehner, membro della direzione di Swisscom. “Sulla nostra affidabile e performante infrastruttura svizzera i dati sensibili sono infatti in buone mani. In più i nostri circa 400 specialisti di dati e IA, insieme agli esperti mondiali del settore di Nvidia, costituiscono un centro d’eccellenza elvetico per l’IA unico nel suo genere. Così possiamo realizzare soluzioni su misura per le esigenze dei nostri clienti”.

La piattaforma sta compiendo i primi passi. Insieme alla Banca cantonale di Turgovia (TKB) si sta testando un chatbot che permette ai collaboratori dell’istituto di consultare le direttive interne. Sempre con la TKB è in fase di predisposizione un servizio di risposta automatica alle domande online dei clienti. In un altro progetto, in collaborazione con alcune organizzazioni di primo soccorso, Swisscom sta sperimentando la trascrizione automatica delle chiamate di emergenza: la soluzione interagisce con il sistema di controllo operativo e trascrive automaticamente in formato testuale la registrazione audio delle chiamate di emergenza ricevute, arricchendole con ulteriori informazioni, per assicurare la documentazione richiesta dalla legge.