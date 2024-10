Swisscom: utile e fatturato in lieve calo nei primi nove mesi

Keystone-SDA

Performance in lieve calo per Swisscom nei nei primi nove mesi dell'anno.

(Keystone-ATS) L’utile netto è sceso del 2,1% su base annua, a 1,28 miliardi di franchi, mentre il fatturato si è contratto dello 0,4%, a 8,17 miliardi. Le prospettive per l’intero anno sono comunque confermate.

A tassi di cambio costanti e in un perimetro di consolidazione comparabile, i ricavi sono tuttavia aumentati dello 0,3%. L’utile prima degli interessi e delle imposte (EBIT) è sceso del 3,6% a 1,65 miliardi di franchi, indica l’azienda in una nota odierna.

Il risultato è inferiore alle aspettative degli analisti, ad eccezione dell’EBIT, in linea con le previsioni. In un sondaggio condotto dall’agenzia AWP, una serie di esperti avevano previsto in media un fatturato di 8,21 miliardi di franchi, un EBIT di 1,65 miliardi e un utile netto di 1,26 miliardi.

Per quanto riguarda il resto dell’esercizio, Swisscom conferma i suoi obiettivi, ossia un fatturato di circa 11,0 miliardi di franchi. L’EBITDA dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, attestandosi tra i 4,5 e i 4,6 miliardi di franchi. Se questi obiettivi saranno raggiunti, l’azienda intende continuare a pagare un dividendo invariato di 22 franchi per azione per il 2024.