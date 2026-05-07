Swisscom: ulteriore rallentamento trimestrale

Keystone-SDA

L'operatore di telecomunicazioni Swisscom ha continuato a registrare un calo nel primo trimestre del 2026.

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(Keystone-ATS) Il fatturato è sceso del 4,1% a 3,61 miliardi e l’utile netto di quasi il 10% a 332 milioni. Il margine operativo è aumentato leggermente dello 0,8% a 1,29 miliardi.

Gli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP prevedevano in media un fatturato di 3,68 miliardi, un Ebitdaal di 1,26 miliardi e un utile netto di 342 milioni.

Swisscom conferma di puntare a ricavi compresi tra 14,7 e 14,9 miliardi di franchi per l’anno in corso. L’Ebitda al netto dei costi di leasing dovrebbe attestarsi tra 5,0 e 5,1 miliardi.

Se tutto procederà come previsto, il colosso delle telecomunicazioni promette un dividendo compreso tra 26 e 27 franchi per azione.