Swisscom: salari aumentano dello 0,9%

Swisscom ha annunciato oggi un aumento salariale dello 0,9%, che entrerà in vigore il 1° aprile. La decisione è il risultato delle trattative salariali tra l'azienda e le parti sociali, ovvero il sindacato Syndicom e l'associazione del personale Transfair.

(Keystone-ATS) Destinatari dell’aumento salariale saranno circa 9500 impiegati soggetti al contratto collettivo di lavoro. La maggior parte dei lavoratori riceverà un aumento percentuale generale, “che può variare a seconda della posizione all’interno della fascia salariale”, precisa l’azienda in una nota.

Circa la metà dell’aumento della somma salariale è destinata ad aumenti salariali individuali. I collaboratori la cui busta paga è superiore alla fascia salariale riceveranno un pagamento una tantum.

In una prima reazione, Syndicom ha definito l’aumento “un segnale importante”. Il sindacato critica tuttavia il previsto aumento dei dividendi e ricorda come molti impiegati di Swisscom sono preoccupati per il proprio posto di lavoro.

Molto più critico è Transfair che si dice “deluso del risultato”. Per l’associazione del personale è “inaccettabile che il personale viene liquidato con poco e niente, mentre le azioniste e gli azionisti intascano lauti guadagni”. Transfair cita anche il caso del CDE di Swisscom Christoph Aeschlimann, la cui retribuzione è salita del 13% (principalmente a causa delle retribuzioni azionarie).