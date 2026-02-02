Swisscom: guasto informatico per blue TV questa sera

Keystone-SDA

L'offerta televisiva dell'operatore storico di telecomunicazione Swisscom, blue TV, è stata interrotta per diverse ore questa sera in tutta la Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) All’origine del disservizio vi è stato un guasto, la cui causa e durata per il momento non sono note, stando a quanto comunicato dall’azienda.

Sono stati toccati dal problema i clienti che hanno acceso la televisione dopo le 17:00, ha riferito una portavoce di Swisscom all’agenzia di stampa economico finanziaria Awp. Se l’apparecchio era già acceso a quell’ora, non vi sono stati inconvenienti. Per il momento il gigante elvetico della telecom non è ancora in grado di indicare quando la situazione tornerà alla normalità.

Secondo allestörungen.ch – letteralmente tutti i guasti, un servizio di monitoraggio in tempo reale di problemi in una vasta scelta di servizi in linea – dalla prima serata sono stati coinvolti migliaia di utenti: le segnalazioni sono state infatti circa 5500.