La televisione svizzera per l’Italia

Swisscom: COMCO archivia inchiesta su abuso di posizione dominante

Keystone-SDA

La Commissione federale della concorrenza (COMCO) ha archiviato la seconda delle sue due inchieste contro Swisscom per abuso di posizione dominante nel campo della connessione a banda larga per i clienti commerciali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ciò dopo che nel marzo dell’anno scorso il Tribunale federale aveva annullato la prima decisione della COMCO.

Al termine di una prima inchiesta contro Swisscom, a fine 2015 la COMCO era giunta alla conclusione che il gigante blu aveva abusato della sua posizione dominante nell’ambito di un concorso pubblico per la connessione delle sedi postali, ricorda l’autorità in un comunicato diramato oggi. Essa aveva inflitto una sanzione a Swisscom per aver ostacolato la concorrenza e aver imposto dei prezzi eccessivi.

A metà 2020 la COMCO aveva avviato una seconda inchiesta nei confronti di Swisscom in merito alla connessione delle sedi di altre imprese.

Nel marzo 2024 il Tribunale federale (TF) ha annullato la prima decisione della COMCO, stabilendo che Swisscom non aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato.

Dal momento che la seconda inchiesta concerne lo stesso comportamento di Swisscom, la COMCO archivia il procedimento pendente, viene spiegato nel comunicato. La decisione della COMCO può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR