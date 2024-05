Swisscom, via libera da Roma ad acquisizione Vodafone Italia

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Per l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom giunge anche il via libera del governo italiano.

La presidenza del consiglio dei ministri – fa sapere il gruppo telecom elvetico – ha indicato che “l’operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali”.

Come noto la cosiddetta legislazione Golden Power riserva all’esecutivo di Roma speciali poteri di intervento in determinate transazioni, investimenti o delibere societarie, quando le operazioni potrebbero compromettere interessi pubblici ritenuti essenziali dall’Italia. Il governo può in tali casi far valere il proprio veto o imporre condizioni straordinarie.

Swisscom fa sapere anche che l’acquisizione procede in linea con le tempistiche previste. Il compimento della transazione è tuttora soggetto a ulteriori approvazioni regolamentari e ad altri consueti benestare e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025.

Swisscom ha annunciato in marzo di aver stipulato accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia (filiale del gruppo britannico Vodafone), per poi fonderne le attività con la propria controllata italiana Fastweb. Il prezzo pattuito dalle parti è di 8 miliardi di euro (circa 7,9 miliardi di franchi al cambio attuale). L’operazione, condotta da un’azienda che è per il 51% di proprietà della Confederazione, ha sollevato anche vivaci reazioni politiche negative in Svizzera.