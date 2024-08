Swisscom, acquisizione di Vodafone Italia procede secondo i piani

(Keystone-ATS) L’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom va avanti secondo programma: ieri il gruppo telecom elvetico ha notificato la transazione all’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato.

Si tratta di un passo del percorso in atto volto a ottenere le approvazioni normative necessarie per concludere l’operazione, ha indicato la società elvetica.

Come noto in maggio era stato ottenuto il via libera incondizionato sia dalla Commissione federale della concorrenza (Comco) sia dalla presidenza del consiglio dei ministri italiano, che doveva esprimersi nell’ambito della cosiddetta legislazione sul golden power: all’esecutivo di Roma spettano speciali poteri di intervento in determinate transazioni, investimenti o delibere societarie, quando le operazioni potrebbero compromettere interessi pubblici ritenuti essenziali dall’Italia.

“Nel complesso l’acquisizione di Vodafone Italia procede conformemente ai tempi prestabiliti”, fa sapere oggi Swisscom. La finalizzazione dovrebbe avvenire nel primo trimestre 2025.