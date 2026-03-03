Swiss sospende voli per Dubai fino a venerdì

Keystone-SDA

La guerra in Medio Oriente continua ad avere pesanti ripercussioni sul traffico aereo: dopo aver sospeso i collegamenti con Tel Aviv, Swiss ha annunciato la cancellazione dei voli da e per Dubai fino a venerdì 6 marzo.

(Keystone-ATS) La decisione, comunicata oggi dalla compagnia del gruppo Lufthansa, è motivata dall’inasprimento delle tensioni nella regione e dalla chiusura di numerosi spazi aerei, inclusi quelli degli Emirati Arabi Uniti e di Cipro. Restano sospesi fino all’8 marzo anche i voli per Tel Aviv. Il vettore elvetico continua inoltre a evitare gli spazi aerei di Israele, Giordania, Iran, Iraq e altri paesi del Golfo Persico.

Swiss sottolinea che la sicurezza di equipaggi e passeggeri rimane la priorità assoluta. La situazione è costantemente monitorata e non appena le condizioni lo permetteranno i collegamenti riprenderanno, fa sapere la compagnia.