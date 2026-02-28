Swiss sospende i voli per Tel Aviv e Dubai fino a nuovo avviso

Keystone-SDA

Dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran Swiss cancella tutti i collegamenti con Tel Aviv e Dubai. La compagnia segue le decisioni della casa madre Lufthansa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il vettore elvetico ha deciso di stralciare tutti i voli relativi a Tel Aviv almeno fino al 7 marzo. La misura comunicata oggi è stata estesa anche ai collegamenti per Dubai in programma per il fine settimana a causa della chiusura di vasti settori dello spazio aereo regionale, in particolare in Iraq.

“Per Swiss la sicurezza dei propri equipaggi e dei passeggeri è in ogni momento la priorità assoluta”, si legge in una nota dell’azienda. L’impresa ha attivato i protocolli di assistenza per i viaggiatori coinvolti: i clienti con prenotazioni sui voli cancellati vengono contattati attivamente. Le opzioni offerte includono la prenotazione di collegamenti alternativi, la modifica gratuita del biglietto per una data successiva o il rimborso integrale.

Particolare attenzione viene riservata al personale della compagnia presente nella regione: Swiss impiega infatti diversi collaboratori nei servizi di manutenzione in Israele. L’azienda assicura di essere in contatto costante con loro e di fornire tutto il supporto necessario.