Swiss si prepara all’estate

Keystone-SDA

In vista delle vacanze estive, la compagnia aerea Swiss ha adottato diverse misure per gestire il previsto aumento del traffico negli aeroporti svizzeri. L'accento viene messo sulla puntualità.

(Keystone-ATS) Secondo il direttore operativo (COO) Oliver Buchhofer, che si è espresso in una conferenza stampa tenutasi all’aeroporto di Zurigo, la puntualità dei voli resta la priorità assoluta, nonostante le difficoltà causate da fattori esterni come condizioni meteorologiche, scioperi e chiusure di spazi aerei dovute a tensioni geopolitiche.

Durante l’estate, Swiss prevede di trasportare una media di 57’000 passeggeri al giorno con circa 430 voli giornalieri. L’occupazione sarà leggermente inferiore rispetto all’anno scorso, ma il numero di voli aumenterà.

In giugno, il 59,5% dei voli è decollato in orario, in calo rispetto al 69,3% di maggio, ma l’obiettivo per l’estate è mantenere una puntualità intorno al 60%, mentre su base annua si punta al 70%. Per migliorare l’efficienza, dal 1° aprile un team dedicato gestisce i tempi di sosta degli aerei tra un volo e l’altro, ottimizzando i processi operativi.