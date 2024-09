Swiss riprende giovedì i voli per Tel Aviv

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La compagnia aerea Swiss riprenderà giovedì i voli verso Tel Aviv, in Israele. Dopo aver analizzato in dettaglio la situazione in Medio Oriente, la compagnia ritiene che la sicurezza delle operazioni di volo è garantita, scrive questa sera Swiss in una nota.

Swiss riprenderà inoltre a utilizzare per i sorvoli lo spazio aereo sopra l’Iraq e lungo un corridoio nord-orientale sopra l’Iran. I voli da e per Beirut, rimarranno invece sospesi, come previsto, fino alla fine di ottobre.