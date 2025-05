Swiss Re: utile netto in crescita nel primo trimestre

Il colosso della riassicurazione Swiss Re ha realizzato un utile netto di 1,28 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno, contro gli 1,09 miliardi dell'anno precedente.

(Keystone-ATS) I ricavi assicurativi sono però scesi di un decimo a 10,40 miliardi, secondo una nota pubblicata oggi.

L’utile netto ha superato le aspettative degli analisti consultati dall’agenzia AWP, ma questi ultimi non si aspettavano certo un calo dei ricavi.

La direzione non formula previsioni dettagliate per l’intero esercizio in corso.