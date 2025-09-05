Swiss può mantenere la collaborazione con Air Baltic

Keystone-SDA

La compagnia aerea Swiss può continuare ad affidare Air Baltic una parte dei suoi voli. Il Dipartimento dell'economia pubblica del canton Zurigo non ha ravvisato alcuna violazione del diritto in materia di distacco dei lavoratori e alcun dumping salariale.

2 minuti

(Keystone-ATS) I membri dell’equipaggio di Air Baltic – compagna lettone con sede a Riga – che effettuano voli per conto di Swiss e che nel frattempo si trovano anche in Svizzera non sono considerati lavoratori distaccati, hanno indicato in una nota le autorità cantonali. Swiss e Air Baltic possono quindi continuare il loro cosiddetto accordo di “wet lease”, ovvero il noleggio di un aeromobile compreso l’equipaggio e la manutenzione.

Con la sua decisione, il Dipartimento zurighese dell’economia pubblica ha ribaltato una precedente decisione dell’Ufficio cantonale dell’economia. Quest’ultimo aveva stabilito nel dicembre 2023 che i membri dell’equipaggio erano da considerarsi distaccati e quindi soggetti all’obbligo di notifica o di autorizzazione.

Kapers: porte aperte al dumping salariale

Le reazioni da parte sindacale non si sono fatte attendere: in una nota odierna, il sindacato del personale di cabina (Kapers) ha criticato la decisione, definendola un “precedente pericoloso” che apre le porte al dumping salariale. Secondo Kapers, il personale di cabina di Air Baltic guadagna in alcuni casi nemmeno la metà dello stipendio degli impiegati di cabina di Swiss.

La decisione del Dipartimento zurighese dell’economia pubblica non è definitiva e può essere ancora impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale.