Swiss prolunga sospensione voli per Dubai e Tel Aviv

Keystone-SDA

Swiss prolunga la sospensione dei voli per Dubai e Tel Aviv. A causa della situazione di tensione in Medio Oriente, i collegamenti per la città degli Emirati Arabi Uniti sono stati cancellati fino al 10 marzo e quelli per la città israeliana fino al 22 marzo.

1 minuto

(Keystone-ATS) La sicurezza dei suoi equipaggi e passeggeri è sempre al primo posto. Su questa base è stata presa la decisione di continuare a sospendere i voli, ha comunicato oggi la compagnia aerea.

Martedì Swiss aveva comunicato la sospensione dei voli da e per Dubai fino a domani 6 marzo compreso e quelli per Tel Aviv fino a domenica.