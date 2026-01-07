Swiss più puntuale durante le feste, malgrado neve e tempeste

Keystone-SDA

Swiss traccia un bilancio positivo delle operazioni di volo durante le festività di Natale e Capodanno: tra il 22 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 la compagnia aerea ha trasportato quasi 630'000 passeggeri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nonostante le condizioni climatiche invernali, caratterizzate da neve e necessità di sbrinamento, quasi il 99% dei voli è stato effettuato come previsto, ha indicato oggi la società. In particolare il 26 dicembre Swiss ha dovuto cancellare tre dei quattro collegamenti previsti a New York a causa di una tempesta invernale.

La puntualità è nettamente migliorata: il 67,3% dei voli è partito in orario, con un miglioramento di 8,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024/2025, mentre la quota di arrivi con un ritardo superiore a 30 minuti è scesa al 15,5%, in flessione di 6,7 punti.