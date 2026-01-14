Swiss Life: boom IA stimola la crescita, ma aumentano i rischi

Keystone-SDA

L'intelligenza artificiale (AI) è considerata dagli economisti di Swiss Life uno dei principali motori di crescita globale, ma porta con sé rischi crescenti per gli investitori, anche in Svizzera.

(Keystone-ATS) L’elevato fabbisogno di capitali, una diffusione produttiva ancora limitata e un crescente indebitamento potrebbero inoltre pesare sulla redditività di molte aziende.

L’economia statunitense, ha spiegato il capo economista Marc Brütsch durante una conferenza stampa odierna a Zurigo, sta crescendo grazie agli investimenti massicci in software e hardware legati all’AI, che attualmente mascherano anche una debolezza ciclica già visibile sul mercato del lavoro. Nel 2026 la corsa agli investimenti in AI è destinata a proseguire senza sosta: i cinque giganti Oracle, Meta, Alphabet, Microsoft e Amazon aumenteranno la loro spesa nel ramo del 36%, superando i 600 miliardi di dollari. Si tratta di un’accelerazione impressionante, dopo incrementi del 73% nel 2025 e del 63% nel 2024.

Questi investimenti colossali potrebbero però diventare rapidamente obsoleti. “Sarà forse come per le ferrovie nel XIX secolo: si investì e si costruì moltissimo in poco tempo, e poi molte aziende scomparvero”, ha affermato l’esperto dei mercati finanziari José Antonio Blanco. Il pericolo è che la tecnologia compia una svolta improvvisa: “Forse l’AI generativa sarà rapidamente superata se emergeranno altre soluzioni più economiche ed efficienti”.

Attualmente la produttività dell’AI è ancora bassa: solo poco più del 30% delle aziende utilizza l’intelligenza artificiale in modo produttivo, mentre la grande maggioranza si limita a testare applicazioni. Questo divario tra elevati investimenti e implementazione lenta sta già mettendo sotto pressione la redditività. Swiss Life prevede un’accelerazione significativa nei prossimi anni, con aziende che potrebbero optare sempre più per modelli open-source specializzati ed economici, piuttosto che affidarsi ai grandi operatori.

Un altro rischio individuato dagli analisti è nel finanziamento del boom dell’IA. Finora, gli investimenti sono stati coperti principalmente da capitale privato (private equity) e fondi interni. Per la fase di espansione, però, le aziende potrebbero dover ricorrere in misura maggiore al debito. L’uso frequente di veicoli societari dedicati (special purpose vehicles) per tali operazioni ridurrà la trasparenza e, in caso di un’improvvisa frenata del settore, potrebbe amplificare i rischi di contagio finanziario, mettono in guardia gli specialisti.