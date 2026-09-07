Swiss Football League indaga su fuochi artificio derby Zurigo

Keystone-SDA

Condividi

In seguito all'uso di fuochi d'artificio durante il derby della Limmat giocatosi sabato, la Swiss Football League ha avviato un procedimento nei confronti di FC Zurigo e Grasshopper. I fuochi pirotecnici sono stati accesi dalle tifoserie di entrambe le squadre.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo constatato noi stessi, anche grazie alle immagini televisive, che c’è stato un uso massiccio di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici”, ha dichiarato oggi alla Radio SRF Philippe Guggisberg, responsabile della comunicazione della Swiss Football League. Come dopo ogni fine settimana, sono stati poi analizzati i rapporti pervenuti dalle autorità di sicurezza.

Si è quindi deciso, ha spiegato Guggisberg, che verrà avviato un procedimento a livello di lega. Il caso passerà alla commissione disciplinare, che chiederà ai club di presentare le proprie osservazioni. La commissione esaminerà le immagini e poi emetterà il verdetto.

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, le possibili sanzioni prevedono multe fino a cinque cifre.

Sabato sera entrambe le tifoserie hanno acceso petardi e fuochi d’artificio. I tifosi dello Zurigo, prima del fischio d’inizio, hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico ritenuto molto pericoloso.