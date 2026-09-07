Swiss Football League indaga su fuochi artificio derby Zurigo
In seguito all'uso di fuochi d'artificio durante il derby della Limmat giocatosi sabato, la Swiss Football League ha avviato un procedimento nei confronti di FC Zurigo e Grasshopper. I fuochi pirotecnici sono stati accesi dalle tifoserie di entrambe le squadre.
(Keystone-ATS) “Abbiamo constatato noi stessi, anche grazie alle immagini televisive, che c’è stato un uso massiccio di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici”, ha dichiarato oggi alla Radio SRF Philippe Guggisberg, responsabile della comunicazione della Swiss Football League. Come dopo ogni fine settimana, sono stati poi analizzati i rapporti pervenuti dalle autorità di sicurezza.
Si è quindi deciso, ha spiegato Guggisberg, che verrà avviato un procedimento a livello di lega. Il caso passerà alla commissione disciplinare, che chiederà ai club di presentare le proprie osservazioni. La commissione esaminerà le immagini e poi emetterà il verdetto.
Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, le possibili sanzioni prevedono multe fino a cinque cifre.
Sabato sera entrambe le tifoserie hanno acceso petardi e fuochi d’artificio. I tifosi dello Zurigo, prima del fischio d’inizio, hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico ritenuto molto pericoloso.