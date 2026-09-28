Swiss dota la propria flotta di Internet satellitare

Keystone-SDA

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Navigare a diecimila metri di quota non è più un sogno: Swiss porta l'Internet ultra-veloce di Starlink a bordo dei suoi aerei. Entro la fine del 2029, l'intera flotta della compagnia svizzera sarà completamente connessa anche al di sopra delle nuvole.

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(Keystone-ATS) Un primo Airbus A320neo è in servizio con la nuova tecnologia da oggi, indica Swiss in una nota. Il primo volo con l’offerta di connessione Internet ha collegato Zurigo a Salonicco, in Grecia. L’aeromobile battezzato “Iseltwald” è il primo della compagnia ad offrire questo servizio.

Come passo successivo, il vettore controllato da Lufthansa pianifica di dotare altri tre aerei della famiglia Airbus A320 con la nuova connessione Internet. Successivamente, la tecnologia verrà estesa gradualmente ad altri velivoli.

L’accesso a Internet sarà gratuito per i passeggeri di tutte le classi di viaggio, precisa Swiss. Per utilizzarlo è richiesta la registrazione tramite Travel-ID oppure un numero di carta servizio Miles & More. Il servizio consente di inviare messaggi, condividere foto e accedere a diversi servizi online. L’offerta viene introdotta con il nome “Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink”.

Nessuna videochiamata a bordo

Per l’utilizzo di Internet a bordo si applicano determinate regole. Non sono infatti consentite chiamate vocali, videochiamate e dirette streaming durante il volo. Chi guarda video o ascolta contenuti audio deve utilizzare gli auricolari.

Inoltre, i passeggeri sono tenuti a rispettare la privacy degli altri ospiti e dell’equipaggio durante la condivisione di foto o video.