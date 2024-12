Swiss critica aeroporto Zurigo per bagagli in ritardo

Keystone-SDA

Swiss critica l'aeroporto di Zurigo per la gestione dei bagagli: secondo il direttore operativo della compagnia aerea Oliver Buchhofer, a Kloten viene persa o arriva in ritardo una quantità di valigie e borse superiore alla media.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Su tutta la nostra rete, la percentuale di bagagli che non arrivano come previsto è stata del 2,3%. A Zurigo la percentuale è di circa il 4%”, ha dichiarato il manager 47enne e pilota di Airbus al quotidiano “NZZ am Sonntag”. “A Zurigo stiamo assistendo a un chiaro cambiamento nella direzione sbagliata.” Rispetto a prima della pandemia qui si registra circa il doppio di bagagli che non arrivano come dovrebbero.

“Se qualcosa non funziona come dovrebbe in aeroporto, le lamentele vengono rivolte a noi”, ha sottolineato Buchhofer. “E noi ci dobbiamo fare carico di tutti i costi: che si tratti di bagagli persi, ritardi o sistemazioni alberghiere.”

A suo dire nei primi nove mesi del 2024 Swiss ha speso più di dieci milioni di franchi per indennizzi ai passeggeri, cui si aggiungono costi per vitto e alloggio. “E la tendenza è in aumento.”

L’aeroporto di Zurigo sta attualmente modernizzando il sistema di smistamento dei bagagli. Un progetto importante che richiederà diversi anni. “Naturalmente lo capiamo”, ha detto Buchhofer. Tuttavia, il sistema non ha funzionato per diverse ore lo scorso fine settimana, “e non per la prima volta”.

Il COO di Swiss ha chiesto un maggiore impegno da parte degli operatori aeroportuali e della società di controllo del traffico aereo Skyguide. Difatti, le prestazioni sono peggiorate anche in termini di ritardi dei voli. “Nel 2024 a Zurigo sono atterrati e decollati meno aerei rispetto al 2019, ma la nostra puntualità è inferiore di circa il 10% rispetto a prima della pandemia”, ha denunciato Buchhofer.

Secondo il gestore dello scalo, Flughafen Zürich, le ragioni dei ritardi riguardanti i bagagli sono molteplici, tra cui i tempi di trasferimento ridotti a causa di ritardi, check-in tardivi o malfunzionamenti del sistema di smistamento dei bagagli, ha indicato oggi una portavoce dell’aeroporto all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Nei giorni di punta passano attraverso il sistema di smistamento circa 40’000-50’000 bagagli. I singoli guasti – ha aggiunto – vengono sempre riparati a pieno ritmo e nel più breve tempo possibile.

L’operatore di terra Swissport afferma che sta facendo tutto il possibile per soddisfare i “più alti standard in termini di efficienza e affidabilità”. In collaborazione con Swiss, quest’anno le prestazioni dello smistamento dei bagagli sono state notevolmente migliorate, ha spiegato Swissport, interrogata dalla Keystone-ATS. Sono stati aggiunti dipendenti e turni di notte per risolvere i ritardi il più rapidamente possibile.