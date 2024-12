Swiss: problema al motore la causa dell’atterraggio di emergenza

L'atterraggio di emergenza di un aereo Swiss a Graz, in Austria, lunedì, è dovuto ad un problema al motore. Il fumo rilevato sia nel cockpit sia in cabina ha causato l'interruzione del volo Bucarest-Zurigo, ha indicato oggi la compagnia aerea.

(Keystone-ATS) L’equipaggio della cabina di pilotaggio ha deciso di interrompere il volo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, ha indicato la compagnia aerea questa sera. A bordo dell’Airbus A220-300 c’erano 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati evacuati, ha aggiunto Swiss.

Due dei tre membri dell’equipaggio di cabina si trovano tuttora in ospedale, di cui uno in terapia intensiva. Il resto del personale e tutti i passeggeri hanno potuto rientrare in Svizzera.

Le cause del fumo sono oggetto di “indagini approfondite”. I gruppi di esperti svizzeri hanno lavorato anche durante le festività per analizzare tutti gli elementi. Stanno lavorando a stretto contatto con le autorità competenti, con il produttore di motori Pratt & Whitney e con il produttore di aerei Airbus.