Swiss: decine di voli cancellati per il maltempo

Keystone-SDA

Le condizioni meteorologiche avverse in Europa stanno complicando le operazioni di Swiss in questo inizio di 2026. La compagnia aerea ha già dovuto cancellare 57 voli e prevede ulteriori annullamenti nei prossimi giorni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto comunicato oggi dal vettore, 7430 passeggeri sono stati interessati finora dai disagi. I collegamenti cancellati più frequentemente sono stati quelli per Amsterdam, ben 42.

Altri 21 voli – con destinazione, oltre alla città olandese, Berlino, Francoforte e Lussemburgo – sono stati stralciati dall’orario fino a sabato. In questo caso, sono 1390 i viaggiatori toccati.

La filiale di Lufthansa anticipa però che le seccature per i passeggeri non finiscono qui, anche se al momento non è chiaro esattamente quali aeroporti e rotte saranno coinvolti. “Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e stiamo valutando attentamente ogni giorno e ogni destinazione”, scrive Swiss. A causa del “notevole aumento” del carico di lavoro è stato impiegato personale aggiuntivo.

Le condizioni meteorologiche, sottolinea il vettore, sono sempre variabili, motivo per cui a volte le cancellazioni con breve preavviso sono inevitabili. In questi casi si cerca comunque di “intervenire il prima possibile per ridurre al minimo il disagio per i nostri passeggeri”, assicura Swiss.