Swiss: decine di voli cancellati per il maltempo
Le condizioni meteorologiche avverse in Europa stanno complicando le operazioni di Swiss in questo inizio di 2026. La compagnia aerea ha già dovuto cancellare 57 voli e prevede ulteriori annullamenti nei prossimi giorni.
(Keystone-ATS) Stando a quanto comunicato oggi dal vettore, 7430 passeggeri sono stati interessati finora dai disagi. I collegamenti cancellati più frequentemente sono stati quelli per Amsterdam, ben 42.
Altri 21 voli – con destinazione, oltre alla città olandese, Berlino, Francoforte e Lussemburgo – sono stati stralciati dall’orario fino a sabato. In questo caso, sono 1390 i viaggiatori toccati.
La filiale di Lufthansa anticipa però che le seccature per i passeggeri non finiscono qui, anche se al momento non è chiaro esattamente quali aeroporti e rotte saranno coinvolti. “Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e stiamo valutando attentamente ogni giorno e ogni destinazione”, scrive Swiss. A causa del “notevole aumento” del carico di lavoro è stato impiegato personale aggiuntivo.
Le condizioni meteorologiche, sottolinea il vettore, sono sempre variabili, motivo per cui a volte le cancellazioni con breve preavviso sono inevitabili. In questi casi si cerca comunque di “intervenire il prima possibile per ridurre al minimo il disagio per i nostri passeggeri”, assicura Swiss.