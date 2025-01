Swiss: Airbus A220 a Zurigo dopo atterraggio di emergenza a Graz

Keystone-SDA

Due settimane e mezzo dopo l'atterraggio di emergenza a Graz (Stiria, Austria), in cui un membro dell'equipaggio è rimasto gravemente ferito ed è poi morto in ospedale, l'Airbus della compagnia aerea Swiss è tornato a Zurigo oggi pomeriggio.

(Keystone-ATS) Il volo si è svolto senza passeggeri. L’Airbus A220-300 con la registrazione HB-JCD è decollato da Graz poco prima delle 15.30 ed è atterrato a Zurigo alle 16.54, secondo il portale Flightradar24. Quest’ultimo, di proprietà dell’editore svedese Svenska Resenätverket AB, offre servizi di tracciamento di voli in tempo reale.

L’informazione è stata confermata per iscritto a Keystone-ATS da un portavoce di Swiss. L’atterraggio è stato ritardato perché l’aereo nei pressi dello scalo di Kloten (ZH) ha dovuto rimettersi in quota.

Nei giorni scorsi, i meccanici di Swiss hanno montato sull’aereo un motore sostitutivo, che era stato consegnato a Graz via terra, ha aggiunto il portavoce.

Il velivolo viene ora controllato e testato nel reparto tecnico dell’aeroporto di Zurigo-Kloten. Il lavoro include un controllo approfondito dei sistemi durante un volo di prova senza passeggeri.

La filiale di Lufthansa non è ancora in grado di indicare con esattezza quando il velivolo tornerà a operare regolarmente. Ciò che è certo, tuttavia, è che l’aereo sarà dotato di una nuova moquette e di nuovi rivestimenti per i sedili.

L’Airbus era in volo da Bucarest (Romania) a Zurigo il 23 dicembre con 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio quando ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Graz a causa di problemi al motore e di fumo nel cockpit e in cabina.

Un membro dell’equipaggio è rimasto gravemente ferito, è stato ricoverato in terapia intensiva ed è morto una settimana dopo in ospedale. In totale dodici passeggeri e quattro membri dell’equipaggio hanno ricevuto cure mediche temporanee.