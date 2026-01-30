Swatch: risultati in forte calo, ma conferma il dividendo

Swatch ha pubblicato i risultati finanziari per il 2025 registrando un ulteriore significativo deterioramento sia del fatturato che della redditività, dopo il già pesante calo dell'esercizio precedente.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nonostante il crollo dei profitti la società ha comunque deciso di mantenere invariato il dividendo distribuito agli azionisti.

Nel dettaglio, il giro d’affari del colosso orologiero è sceso del 5,9% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 6,3 miliardi di franchi. Al netto degli effetti valutari la contrazione delle vendite è stata più contenuta, pari all’1,3%, un dato peraltro sensibilmente migliore di quanto atteso dagli analisti, che avevano pronosticato un -5,0%.

La performance operativa ha subito un contraccolpo più severo: l’utile operativo Ebit è sceso a 135 milioni di franchi, rispetto ai 304 milioni del 2024. Di conseguenza, il relativo margine operativo si è ridotto al 2,1%, dal 4,5% dell’anno precedente. Il risultato netto è stato di 25 milioni di franchi, in diminuzione dell’89% e ben al di sotto delle stime degli esperti, che puntavano in media su su 127 milioni.

In controtendenza rispetto ai risultati, il consiglio di amministrazione (Cda) dell’azienda ha proposto di corrispondere agli azionisti un dividendo invariato rispetto all’anno precedente di 4,50 franchi per titolo nominativo. La decisione supera le aspettative del mercato: gli specialisti si aspettavano un taglio a 3,43 franchi.

Nonostante l’arretramento del 2025 il gruppo guarda al futuro con ottimismo. “Considerando la dinamica molto positiva della seconda metà del 2025, con una forte accelerazione nel quarto trimestre che proseguirà nel gennaio 2026, prevediamo una crescita sostanziale in tutti i segmenti di prezzo”. Di conseguenza, l’utilizzo delle capacità produttive migliorerà significativamente nei prossimi mesi, assicurano i vertici.

Per conoscere la reazione della borsa bisognerà aspettare l’apertura della piazza di Zurigo alle 09.00. Dall’inizio dell’anno l’azione al portatore – è questo il titolo osservato dagli analisti, non l’azione nominativa – ha perso il 6%, mentre sull’arco di 12 mesi la performance è positiva nella misura del 3% e in un lustro il calo è del 37%.

Il gruppo Swatch è l’azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 16 marchi e dà lavoro a 31’800 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. L’attuale CEO Nick Hayek e la presidente del Cda Nayla Hayek sono i suoi due figli.