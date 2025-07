Swatch: crolla l’utile nel semestre, anche fatturato in netto calo

Keystone-SDA

Swatch ha visto le vendite e gli utili calare nettamente nel primo semestre, più di quanto si aspettassero gli analisti, sulla scia della debolezza del mercato cinese. Malgrado ciò la borsa ha reagito in modo positivo.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi di primo mattino il colosso orologiero ha realizzato un fatturato di 3,1 miliardi di franchi, in flessione dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Al netto degli influssi valutari e a perimetro costante la contrazione è del 10%. Sul fronte dei profitti il risultato operativo Ebit è crollato da 127 a 68 milioni (-67%), con il relativo margine che è passato dal 5,9% al 2,2%. Ancora più forte è stata la contrazione dell’utile netto, sceso dell’88% a 17 milioni. L’organico è calato del 2%, attraverso la fluttuazione naturale.

Gli esperti della comunità finanziaria si aspettavano cifre in calo, ma non in modo così ampio: era attesa una contrazione delle vendite del 4% in valute locali, mentre in media il guadagno netto era pronosticato a 100 milioni.

La dirigenza di Swatch attribuisce il massiccio calo delle vendite nel primo semestre del 2025 esclusivamente alle attività della Cina, di Hong Kong e di Macao. Il fatturato nelle altre regioni ha raggiunto il livello degli anni record 2023 e 2024 in valuta locale.

Sempre secondo i vertici l’impresa ha subito un risultato operativo fortemente negativo perché le capacità produttive e i posti di lavoro in Svizzera sono stati volutamente mantenuti. “Gli ordini in parte bassi, sia da parte di terzi che dei marchi del gruppo, hanno portato a un calo delle vendite e a risultati operativi fortemente negativi nel settore della produzione”.

La società si è deliberatamente astenuta dal licenziare personale qualificato solo per ridurre l’impatto finanziario: inoltre le unità di produzione non hanno introdotto il lavoro ridotto. Come noto il Ceo Nick Hayek sottolinea regolarmente l’importanza di evitare tagli dell’organico in una fase di debolezza, al fine di assicurarsi la manodopera per i periodi di ripresa. Intanto l’azienda guarda con un moderato ottimismo al futuro: vede infatti i primi segnali di miglioramento degli affari in Cina.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata nervosa: l’azione al portatore – è questo il titolo di riferimento, non l’azione nominativa – è partita in calo, ma ha poi subito virato in positivo: alle 09.20 era in progressione del 5%. Dall’inizio dell’anno il valore ha perso il 17% e fortemente negativa è anche la performance sull’arco di 52 settimane: -21%.

Il gruppo Swatch è l’azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 16 marchi e dà lavoro a 32’000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. L’attuale Ceo Nick Hayek e la presidente del Cda Nayla Hayek sono i suoi due figli.