Swatch, la famiglia Hayek compra azioni per 21 milioni di franchi

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La famiglia Hayek ha approfittato ieri del crollo in borsa di Swatch, dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, per comprare in grande stile titoli dell’impresa, mostrando nel contempo di credere nel futuro del colosso orologiero.

Tre persone che fanno parte della famiglia – il Ceo Nick Hayek, la presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Nayla Hayek (sorella di Nick) nonché un ulteriore membro del Cda, Marc Hayek (figlio di Nayla e nipote di Nick) – hanno acquistato un totale di 608’000 azioni nominative, per un ammontare di 20,6 milioni di franchi.

La famiglia Hayek, maggiore azionista della società, è “naturalmente pienamente al fianco del gruppo e rafforza il suo impegno a fronte di un prezzo delle azioni così interessante”, ha indicato un portavoce dell’azienda all’agenzia Awp, sottolineando che non si è trattato di una transazione del gruppo. I valori in questione sono stati comprati ieri a un corso di 33,94 franchi, dopo che avevano perso circa il 10% sulla scia di un bilancio relativo ai primi sei mesi che ha deluso gli analisti.

Alla fine del 2023 gli Hayek nonché le società, le istituzioni e gli individui ad essi associati controllavano un totale del 43,3% di tutti i diritti di voto del gruppo attraverso 62,5 milioni di azioni nominative e 738’000 azioni al portatore. Sebbene le nominative di Swatch abbiano un valore nominale cinque volte inferiore a quello dei titoli al portatore quotati nel listino SLI danno gli stessi diritti di voto. Grazie alle azioni nominative la famiglia Hayek è così in grado di controllare una larga fetta dell’azienda, pur disponendo di un capitale relativamente ridotto.